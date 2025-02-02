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Mersin'de Üniversitelerarası Bocce Şampiyonası Tamamlandı

Mersin'de Üniversitelerarası Bocce Şampiyonası Tamamlandı
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Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası, 27 üniversiteden 122 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, üç farklı disiplinde madalya kazanmak için mücadele etti.

Mersin'de düzenlenen Üniversitelerarası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) organize edilen şampiyonanın final müsabakaları, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda 27 üniversiteden katılan 122 sporcu arasından finale kalanlar, petank, raffa ve volo disiplinlerinde yarıştı.

Sporcular, TÜSF tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonun finallerinde dereceye girmek için performans sergiledi. Üç disiplinin çeşitli kategorilerindeki müsabakalarda madalya kazanan sporculara törenle ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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