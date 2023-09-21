Mersin'de Uluslararası Bisiklet Festivali Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Mersin Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 10'ncusu düzenlenen 'Uluslararası Bisiklet Festivali' başladı.

Festivale katılan bisiklettiler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Belediye binası önünde bisikletlilerle bir araya gelen Başkan Seçer, 10. Uluslararası Bisiklet Festivali'nin bu yıl çok güzel bir atmosferde başladığını belirtti. Hem Türkiye'nin çeşitli illerinden hem de birçok ülkeden bisiklet tutkunlarını Mersin'de ağırlayacaklarını söyleyen Seçer, "Misafirlerimiz Mersin'imize renk katacak. Bisiklet tutkusu ve bisiklet farkındalığı bizim için son derece önemli. Hizmetlerimizi kurgularken, projeksiyonlarımızı yaparken, özellikle yol çalışmalarımızda araçlar ve yayalar kadar bisikletli yurttaşlarımızı da düşünüyoruz" dedi.

"Son 4 yılda Mersin'e 125 kilometre bisiklet yolu kazandırdık"

Son 4 yılda Mersin'e 125 kilometre bisiklet yolu kazandırdıklarını hatırlatan Seçer, "Önümüzdeki süreçte de şu anda planlamamız içerisinde olan ilave 275 kilometrelik bisiklet yollarımızı da zaman içerisinde hayata geçireceğiz" diye konuştu. Kendisinin de bisiklet kullanmaktan son derece keyif aldığını vurgulayan Seçer, "İnsan sağlığından çevre sağlığına, iklim değişikliğiyle mücadeleden ekonomiye kadar birçok konuda yarar sağlayan bisiklet kullanımını artırma yolunda görevde kaldığım sürece çalışmalar yapacağız. Özellikle yeni düzenlediğimiz ve yeni açtığımız bulvarların tamamında bisiklet yolu olacak. Metrajlarının uygun olduğu bütün yollarımızı mutlaka bisiklet yoluyla yapacağız" ifadelerine yer vererek festivalin keyifli geçmesi dileğinde bulundu.

"Başkanımız Vahap Seçer ile birlikte Mersin'e hareket kattık"

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise '10. Uluslararası Bisiklet Festivali'ni gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bizim için çok anlamlı bir etkinlik. 81 farklı şehirden ve 8 farklı ülkeden arkadaşlarımız burada. Festivalin, Avrupa Hareketlilik Haftasında gerçekleşmesi bizim için daha da önemli. Başkanımız Vahap Seçer ile birlikte Mersin'e hareket kattık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN