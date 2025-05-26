Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti

Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Haber Videosu

Süper Lig'de oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçında tüm stattan Ali Koç için istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Ali Koç yönetimini istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. İki takım taraftarlarının karışık şekilde maç izlediği görülürken maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar dikkat çeken bir protestoya imza attı.

'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Başlama düdüğüyle birlikte tüm stat Fenerbahçe yönetimini protesto etti. Ali Koç ve mevcut yönetimini eleştiren taraftarlar, ''Ali Koç istifa'' tezahüratlarını uzun süre sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Neysri ile attığı golün ardından taraftarlar istifa seslerini daha da artırarak yönetime tepkisine devam etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Ali Koç başkan Galatasaray şampiyon...Ali Koç'u yedirmeyiz..

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Ali Koç değil teknik direktör sorunlu

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı

Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.