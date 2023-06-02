Mersin'de Oturarak Voleybol Süper Ligi final maçları başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları Mersin'de başladı. Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen ligin final maçlarında 8 takım mücadele ediyor. Ligde yarın çeyrek ve yarı final maçları yapılacak. Şampiyon takım ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak maçla belli olacak.