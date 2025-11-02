Haberler

Mersin'de MSK Basketbol Akademisi Lansmanı Gerçekleştirildi

Mersin'de MSK Basketbol Akademisi Lansmanı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Mersin Spor Kulübü, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek amacıyla MSK Basketbol Akademisi'ni tanıttı. Başkan Berkay Üstündağ, projeyi maç kazanmaktan çok, Milli Takım oyuncuları yetiştirmek için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

MERSİN Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ, hayata geçirdikleri MSK Basketbol Akademisi'nin önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu proje bizim için maç kazanmaktan ziyade, buradan çıkaracağımız bir Milli Takım oyuncusunun bize çok daha büyük katkılar sağlayacağını ve bizi çok daha mutlu edeceğini göstermek için atılmış bir adım" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de MSK, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek ve onların sadece Mersin'e değil, Türk basketboluna da en iyi şekilde hizmet sunmaları amacıyla başlattığı MSK Basketbol Akademi'nin basın lansmanını gerçekleştirdi. Macit Özcan Spor Tesisleri içerisinde bulunan MSK Basketbol Akademi binası bahçesinde gerçekleştirilen lansmana; Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, MSK Asbaşkanı Doğukan Uyar, MSK Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, spor ve basketbol camiasının önde gelen isimleri ile basın mensupları katıldı.

Programda, MSK Basketbol Akademi'nin tanıtım videosunun izletildi.

MSK Başkanı Berkay Üstündağ, kulübe verdiği desteklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Üstündağ, gerek Milli Takım'ın gerekse kulüpler düzeyindeki başarılarla birlikte basketbolun yeniden öne çıktığı bir dönemin başladığına dikkat çekti. Basketbolun sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere sıkıştırılmaması gerektiğini, Mersin'in de bir basketbol cenneti olabileceğini topluma göstermek istediklerini belirten Üstündağ, "Bu proje bizim için maç kazanmaktan ziyade, buradan çıkaracağımız bir Milli Takım oyuncusunun bize çok daha büyük katkılar sağlayacağını ve bizi çok daha mutlu edeceğini göstermek için atılmış bir adım. Mersin'deki tüm sporseverler, takımlar ve kulüpler olarak barış içerisinde birbirimizi destekleyerek bu projeyi iyi yerlere getirdiğimizde, 'Mersin artık bir basketbol şehri olmuştur' diyeceğiz" dedi.

'SİZLERDEN TEK İSTEĞİMİZ ÇOK ÇALIŞIP MERSİN'İN GURURU OLMANIZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ise "Sizlerden tek isteğimiz var; çok çalışmanız, kendinize yatırım yapmanız ve ileride Mersin'in gururu olacak, 'Mersin'den yetişmiş, A Takım'da Mersin'in çocuğu oynuyor' diyebileceğimiz sporcular olmanız bizler için gurur vesilesi olur" ifadelerini kullandı.

MSK Basketbol Akademi basın lansmanı, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

