Mersin'de kadınlar basketbol maçında oyuncular arasında kavga çıktı! Bir sporcu hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Mersin'de oynanan Mersin Basketbol-Bodrum Basketbol maçı sonrası sporcular arasında kavga çıktı. Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmayı Bodrum Basketbol 73-72 kazanırken, maçın bitişiyle tansiyon yükseldi. Maçın ardından oyuncular arasında kavga çıkarken, yaşanan tartışmada kaşı açılan Bodrum Basketbol oyuncu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasında Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile Bodrum Basketbol Edip Buran Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇ SONU ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Karşılaşma sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile rakip takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, kavgaya müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı.

KAŞI AÇILAN SPORCU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kavga esnasında aldığı darbe sonucu kaşı açılan Bodrum Basketbol oyuncu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Mersin Basketbol Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, 'Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı.' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
