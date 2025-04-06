Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP lideri, yeni dönemde 12 ismin üstünü çizdi
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki
Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe Trabzonspor'u gole boğdu

Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 27 ilden 408 sporcu yarışıyor. Milli sporcu Yusuf Dikeç, büyük erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen ve 27 ilden 408 sporcunun katıldığı şampiyonada 10 metre havalı tabanca disiplininde büyük, genç ve yıldız erkekler kategorilerinde müsabakalar sona erdi.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, büyük erkeklerde 96 puanla Türkiye şampiyonu olurken, kendi adını taşıyan Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü ise takım halinde birincilik kupasını elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Federasyon Başkanı Murat Kocakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz tarafından verildi.

Şampiyona, 9 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.