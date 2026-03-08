Haberler

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' Mersin'de başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği turnuvada Gençlik ve Spor Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın final müsabakaları Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 7 takım mücadele etti.

Finalde Mersin Barosu Voleybol Takımı'nı mağlup eden Gençlik ve Spor Voleybol Takımı turnuvayı şampiyon tamamlarken, Mersin Kız Yurdu öğrencilerinden oluşan takım ise 3. oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte düzenlenen turnuva dün yapılan müsabakalarla başlamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!