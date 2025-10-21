Haberler

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Heyecanı Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, 26 ülkeden 400 sporcu yarışıyor. İlk gün para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarında heyecanlı müsabakalar yapıldı.

Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda ilk eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme müsabakaları yapıldı.

Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği oyunlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirildi.

Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan organizasyon, heyecan ve mücadele dolu anlara sahne oldu.

Organizasyon yarın para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki müsabakalarla devam edecek.

"Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, gazetecilere, dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mersin sahillerinde 6 branşta müsabakaların aynı anda yapıldığı çok güzel bir etkinliğin gerçekleştiğini vurgulayan Baltacı, şöyle konuştu:

"Bu oyunlar uluslararası komitenin 5 yıllık rüyasıydı. Bu rüyayı bizimle gerçekleştirdikleri için çok mutlular. Biz de aynı şekilde çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün organizasyonun açılış törenini yaptık. Herkes çok mutlu. Açılış öncesinde kafile başkanlarıyla toplantı yaptık. 'Şikayetleriniz ya da eksikleriniz varsa onları giderelim.' dedik. Hiç soru gelmeyen, tek tük hatırladığım nadir organizasyonlar biriydi. Demek ki 'Her şey yolunda.' diyoruz. Etrafımızda da herkes gülüyor. Mersin, bu organizasyonu yapmak için dünyadaki en müsait yerlerden biri. Harika bir organizasyon geçiriyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Oyunlara 26 ülkeden 400 sporcu katılıyor

Mersin'in ev sahipliğindeki Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 26 ülkeden 400 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye'den 57 sporcunun ter döktüğü organizasyonda modern pentatlon ve halter branşları müsabakaları, 23 Ekim'de başlayacak.

Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan ucuz maç bileti! Antalyaspor'dan taraftarına büyük jest

Sudan ucuz! Süper Lig'de bu maçın biletleri sadece 7 lira
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Sudan ucuz maç bileti! Antalyaspor'dan taraftarına büyük jest

Sudan ucuz! Süper Lig'de bu maçın biletleri sadece 7 lira
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Tarihe geçmeye bir adım uzakta
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Minguzzi'nin teyzesini Güllü'nün oğlu yalnız bırakmadı

Minguzzi'nin teyzesinin yanındaki kişi ünlü şarkıcının oğlu
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.