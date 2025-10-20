Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Başlıyor

Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda 26 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısı, Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, programdaki konuşmasında, Mersin'in önemli bir spor kenti olduğunu söyledi.

Kentteki spor tesisleri hakkında bilgi veren Kaya, "Devletimizin ve yerel idarelerin yapmış olduğu spor tesisleriyle Mersin, ülkemizde en öne çıkan illerden bir tanesi. Dolayısıyla kentimiz ulusal ve uluslararası birçok spor müsabakalarına da ev sahipliği yapıyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da engellilere ve sporu ilgilendiren her etkinliğe destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Dünyada ilk kez düzenleniyor

Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele de organizasyonun ilk kez düzenlendiği belirterek, şöyle konuştu:

"Bu oyunlar ilk kez Mersin'de düzenleniyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve ekibiyle bir yıldır süren mükemmel bir işbirliği içindeyiz. Ortaya harika bir organizasyon çıktı. Bütün ülkeler çok mutlu. Bu başarı tek kişinin değil bir ekibin başarısıdır."

Mersin'e "Dünya Gençlik Oyunları" müjdesi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da organizasyonun Türkiye ve Mersin açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mersin'in, 2013 Akdeniz Oyunları'ndan sonra ilk kez çoklu branşlı bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Aksu, şunları söyledi:

"Bu organizasyona 5 kıta ve 26 ülkeden 400 sporcu olmak üzere 600 kişi katılacak. Bu, plaj oyunları için güzel bir rakam çünkü dünyada ilki düzenlenecek bir organizasyon. Türkiye kafilesi de 57 sporcuyla katılacak.

Bu oyunların Mersin'de olmasının ilkleri barındıran birçok satır başları var. İlk Açık Hava Para Halter Dünya Kupası, bu çok özel bir şey. Uluslararası Badminton Federasyonunun ilk Para Air Badminton uluslararası etkinliği. Avrupa'da ilk kez Para Plaj Voleybolu'nun Dünya Şampiyonası etkinliğine ev sahipliği yapılıyor. Bu da çok özel bir şey. Para modern pentatlon da çoklu sporlara ilk kez dahil edildi. Para yelken branşının da ilk uluslararası görünümü burada. Sepak takraw (ayak voleybolu) ilk defa dünya çapınca böyle bir organizasyon dahil edildi. Bu plaj oyunlarını başlatmamız sadece Mersin'de bir ilk değil inşallah gelecek sene Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Gençlik Oyunları'nı, belki de 4 katı büyüklükteki bir katılımcıyla tekrar Mersin'de yapmayı planlıyoruz. Mersin'i tam bir spor kenti olarak dünyaya tanıtmayı ana hedeflerden biri yapıyoruz."

Oyunlarda 26 ülkeden 400 sporcuyu buluşturacak

Mersin'in ev sahipliği yapacağı Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları yarın başlayacak.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki 5 noktada gerçekleşecek organizasyona, 26 ülkeden 400 sporcu katılacak.

Sporcular, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, yelken ve modern pentatlon branşlarında mücadele edecek.

Oyunların para halter ve görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak düzenlenecek.

Türkiye'den 57 milli sporcunun ter dökeceği oyunlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturacak.