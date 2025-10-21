Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Başladı

Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda eleme müsabakaları başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, 26 ülkeden 400 sporcu yarışıyor.

Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan oyunlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştiriliyor.

Türkiye'den 57 sporcu yarışıyor

Sporcular, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu ve yelken branşlarındaki eleme yarışlarında mücadele ediyor.

Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan oyunlarda Türkiye'den 57 sporcunun ter döküyor.

Gün boyu sürecek Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları kapsamındaki modern pentatlon ve halter branşları müsabakaları ise 23 Ekim'de başlayacak.

Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak gerçekleştirilecek.