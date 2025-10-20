Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Başladı

Mersin'de yarın başlayacak Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreni, denize sıfır konumdaki Mersin Büyükşehir Belediyesi Babil Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Bayrak geçiş töreniyle başlayan etkinlikte oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve hakemler adına birer kişi yemin etti.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, Mersin'e sporun heyecanını, rekabetin güzelliğini ve dostluğun sıcaklığını yaşatan bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Mersin'in 2013 Akdeniz Oyunları sayesinde çok sayıda önemli spor tesisine sahip olduğunu vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Mersin bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. Bugün bir başka önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Hepiniz şehrimize, ülkemize ve bu anlamlı organizasyona hoş geldiniz."

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'de engelli bireylerin hayatında köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, 2002'den bu yana engellilerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve sporda sürdürülebilir başarılar elde edilmesi amacıyla çok yönlü politikaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da dünyada ilk kez düzenlenen oyunlara destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Federasyonun 4 yıl önce kurduğu hayal gerçek oldu

Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele de Mersin'de olağanüstü anlar yaşayacaklarını ifade etti.

Oyunların ilk kez düzenlendiğini belirten Abbeele, şunları aktardı:

"Dört yıl önce bir hayal kurduk. Bir plajda uluslararası bir spor etkinliği düzenleme hayali. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Hepinize teşekkür ederiz. Bu gece paralimpik hareketin tarihinde bir dönüm noktası yaratıyorsunuz. Mersin olarak 2013 Akdeniz Oyunları'nın organizasyonundaki başarınızdan sonra tekrar dünya çapında başarıyla Türk spor ve kültüründeki mükemmelliği tanıtıyorsunuz."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da Mersin'de önemli bir yolculuğu başlattıklarını kaydederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyada ilk kez düzenleniyor

Mersin'in ev sahipliği yapacağı Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları yarın başlayacak.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki 5 noktada gerçekleşecek organizasyona, 26 ülkeden 400 sporcu katılacak.

Sporcular, para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, yelken ve modern pentatlon branşlarında mücadele edecek.

Dünyada ilk kez düzenlenen oyunların para halter ve görme engelliler halter branşı da 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak düzenlenecek.

Türkiye'den 57 sporcunun ter dökeceği oyunlar, su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturacak.