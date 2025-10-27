Mersin'de Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Sona Erdi

Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Plaj Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 2025 Plaj ParaVolley Dünya Şampiyonası sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımların katılımıyla büyük heyecana sahne olan organizasyonda, Türkiye'yi iki erkek milli takımı temsil etti. Turnuva boyunca üstün mücadele ortaya koyan milliler, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Mersin sahillerinde gerçekleştirilen şampiyona, sporcuların azmi ve mücadelesiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. - İSTANBUL