Mersin'de 5-15 Ekim Amatör Spor Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda törenle başladı

Mersin'de 5-15 Ekim Amatör Spor Haftası, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından, her yaştan vatandaşın spor yapmasını teşvik etmek ve yeni bireylerin spora kazandırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Amatör Spor Haftası, 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Mersin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle başladı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Amatör Spor Haftasının sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçladığını belirtti. Sporun yalnızca yarışmak ve kazanmak olmadığını vurgulayan Öz, "Spor, sağlıktır, disiplinli olmaktır, özgüvendir, arkadaşlıktır, dayanışmadır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için spor, onları teknolojinin ve ekranların olumsuz etkilerinden uzaklaştıran, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan önemli bir yaşam biçimidir" dedi.

"3'ten 83'e herkesi sporla buluşturmak istiyoruz"

Mersin'de her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Öz, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın spor yapabileceği imkanları artırmak, yetenekli sporcularımızı keşfetmek ve onların hayallerine ulaşmaları için destek olmak istiyoruz. Bu noktada amatör spor kulüplerimiz bizim için çok kıymetli. Çünkü amatör spor kulüpleri Türk sporunun temel taşlarıdır" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Öz, "Büyük başarıların yolu küçük adımlarla başlar. Bugün amatör olarak çıktığınız bir yol, yarın sizi milli takımlara ve büyük başarılara taşıyabilir. Amatör olmadan yıldız olunmaz, emek vermeden başarıya ulaşılmaz" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Haftası kapsamında Mersin'de hafta boyunca çeşitli spor müsabakaları ve etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı