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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i mağlup ederek seride öne geçti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, evinde Sigortam.net'i 85-64 yendi. Mersin ekibi, seride 2-1 öne geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, evinde Sigortam.net'i 85-64 yendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-12 önde geçen Mersin ekibi, ilk yarıyı da 40-33 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte savunmada ve hücumda kontrolü bırakmayan ev sahibi ekip, bu periyodu 61-51'le kapattı.

Son periyotta rakibi karşısında üstünlüğü bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın sonunda Sigortam.net teknik kadrosu, Mersin ekibi basketbolcularına ve sahada yaşananlara tepki gösterdi. Gerginliğe dönüşen olayda konuk ekibin heyeti ile sahaya girenler arasında arbede yaşandı. Bu sırada, Mersin Büyükşehir Belediyesi taraftarları da yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Mersin ekibinin basketbolcuları da taraftarları sakinleştirdi.

???????Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sigorta Türkiye Mersin Spor Güncel Haberler

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