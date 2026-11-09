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Mersin Akdeniz'de 3. Bisiklet Turu'nda yüzlerce çocuk ve genç pedal çevirdi

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Mersin Akdeniz'de 3. Bisiklet Turu'nda yüzlerce çocuk ve genç pedal çevirdi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3.'sü düzenlenen Akdeniz Bisiklet Turu'na yüzlerce çocuk ve genç katıldı. Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde, Akdeniz Kaymakamlığı desteğiyle yapılan turda spora teşvik ve madde bağımlılığına karşı farkındalık amaçlandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Akdeniz Bisiklet Turu, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlerin spora yönlendirilmesi ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde düzenlenen bisiklet turu, Akdeniz Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirildi. Organizasyona yüzlerce çocuk ve genç katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve gençler, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek amacıyla bisikletleriyle pedal çevirdi. Tur kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutulması, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, amaçlarının yalnızca bisiklet turu düzenlemek olmadığı belirtilerek, çocukları sporla buluşturmak, gençlere sahip çıkmak ve madde bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Dindar, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onları kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmak, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz 3. Akdeniz Bisiklet Turunu büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdik" dedi.

Yüzlerce çocuğun ve gencin aynı amaç doğrultusunda pedal çevirmesinin gelecek adına umut verici olduğu belirten Dindar, gençlere spor alanları ve sosyal imkanlar sunulmasının önemine dikkat çekti.

Dindar, etkinliğe destek veren Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci başta olmak üzere kurumlara, bisiklet derneklerine, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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