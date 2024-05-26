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Merkür Jet Erbaaspor, penaltılarla 2. Lig'e yükseldi

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TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran

Merkür Jet Erbaaspor: Onur Behiç Özalgan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk. 85 İlker Sayan), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk. 76 Hüseyin Çolak), İbrahim Kaya (Dk. 90+8 Bayduhan Taşova), Alperen Doğan, Emirhan Çavuş (Dk. 46 Tahsin Hacımustafaoğlu), Erçin Ilgaz, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 75 Berat Yaman), Aykut Sarıdoğan (Dk. 99 Birkan Yılmaz)

Muş 1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Dk. 63 Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 110 Ömer Çetinbaş)), Mahsun Çapkan (Dk. 77 Muhammet Fatih Yıldırım), İlker Avşar (Dk. 64 Ozan Papaker), Mervan Yusuf Yiğit, Furkan Gedik (Dk. 84 Canberk Dilaver), Taha Tunç (Dk. 84 Ebu Sıddık Çelik), Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 19 Furkan Gedik ( Muş 1984 Muşspor), Dk. 90+4 İlker Sayan (Merkür Jet Erbaaspor)

Kırmızı kart: Dk. 108 Kadir Yazıcı ( Muş 1984 Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 İbrahim Konuksever, Dk. 80 Erçin Ilgaz, Dk. 86 Tahsin Hacımustafaoğlu (Merkür Jet Erbaaspor), Dk. 54 Efe Karaoğlu, Dk. 68 Mahsun Çapkan, Dk. 69 Salih Zafer Kurşunlu, Dk. 71 Ahmet Abdullah Çakmak, Dk. 118 Ömer Çetinbaş ( Muş 1984 Muşspor)

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

İki takımın da karşılıklı ataklar yaptığı maçın ilk yarısında Muş 1984 Muşspor, Furkan Gedik'in şutunda bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Her iki takım müsabakanın ikinci devresinde karşılıklı girdiği gol pozisyonlarında bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Karşılamanın hakemi Yiğit Arslan mücadelenin sonuna +7 dakika oynanmayan süre ekledi. Oyuna 85'inci dakikada dahil olan Merkür Jet Erbaaspor'lu İlker Sayan, 90+4'üncü dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahasına gelen topu, kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

Müsabakanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Merkür Jet Erbaaspor'un penaltı atışlarında, Alper Doğan, Birkan Yılmaz, İbrahim Konuksever, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Çağrı Bülbül gol kaydederken, İlker Sayan penaltı vuruşunda başarılı olamadı.

Muş 1984 Muşspor'un penaltı atışlarında, Yusuf Yıldırım, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Ozan Papaker penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Mervan Yusuf Yiğit ve Ömer Çetinbaş ise penaltı vuruşlarını golle değerlendiremedi.

Merkür Jet Erbaaspor, rakibine penaltı atışlarında 5-4, toplam skorda ise 6-5 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Kaynak: AA / Spor

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