Merkezefendi çıkış peşinde
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Türk Telekom önünde tekrar çıkış yakalamaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde Denizli ekibi Merkezefendi 11 haftada 4 galibiyet alırken, Türk Telekom ise 7 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor