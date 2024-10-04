Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezona Mersin Spor Mağlubiyetiyle Başladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, Mclemore 12, Arca Tülüoğlu, Cook 14, Ayberk Olmaz 3

MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

İLK YARI: 33-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-58

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin yeni ekibi Mersin Spor'a 75-65 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları 20-21, 33-42 ve 46-58'lik skorlarla sonuçlandı. Konuk ekipte Pineiro 19, Cruz ise 15 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.