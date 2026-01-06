Merkezefendi'de iki yolcu

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece galibiyetiyle çıkışa geçen Merkezefnedi Belediyesi Basket iki oyuncusuyla yollarını ayırdı. Denizli temsilcisi, sezon başında transfer ettiği yabancılardan Speedy lakaplı Kenneth Jerome Smith ve genç yerli oyuncularından Ata Engin'le vedalaştı. Kulüpten, "Sahaya koyduğunuz enerji, mücadele ve karakter için teşekkürler Ata Engin ve Speedy Smith. Bu formayla verdiğiniz emek her zaman hatırlanacak. Yeni yolculuklarınızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor