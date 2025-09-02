Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Genç Yıldız Mustafa Yılmaz'ı Kadrosuna Kattı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Genç Yıldız Mustafa Yılmaz'ı Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, Gelişim Koleji'nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 12.7 sayı, 4.4 ribaund ve 3.6 asist ortalaması yakalayan Yılmaz, yeni takımına katıldı. Takım, sezon öncesi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosuna Gelişim Koleji Spor Kulübü'nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz'ı kattı. Merkezefendi'den, "Kulübümüz Gelişim Koleji Spor Kulübü'nden genç oyuncu Mustafa Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Mustafa geçtiğimiz sezonu 12.7 sayı, 4.4 ribaund, 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı. Aramıza hoş geldin Mustafa, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yayınlandı. Merkezefendi sezon öncesi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yönetimi istifaya çağırıyorlar! Süper Lig'de şehri karıştıran transfer

Yönetimi istifaya çağırıyorlar! Süper Lig'de şehri karıştıran transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.