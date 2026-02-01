Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basketbol, Anadolu Efes'i mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, güçlü rakibi Anadolu Efes'i 87-80 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta ev sahibi takım, Miles'ın etkili performansıyla galip gelmeyi başardı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 22, Badzim 14, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 2, Griffin 9, Cazalon 3, Omic 12, Egemen Güven

ANADOLU EFES: Weiler-babb 16, Dessert 4, Dozier 9, David Mutaf, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Saben Lee 9, Smits, Swider 15, Erkan Yılmaz, Jones 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

İLK YARI: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste 3'üncü galibiyetini güçlü rakibi Anadolu Efes karşısında alıp çıkışını sürdürdü: 87-80. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan çekişmeli maçta ev sahibinden Miles, 6'da 5 üçlük isabetiyle bulduğu 22 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Bu skorla Merkezefenrdi 18 maçta 8 galibiyete ulaşırken bu sezon mazisini arayan lig ve EuroLeague'in köklü ekibi Anadolu Efes 10 galibiyette kaldı.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi, farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 21-17 önde tamamladı. Denizli ekibi Bleijenbergh'in skorer oyunuyla ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürüp devreyi 48-40 önde geçti. Üçüncü periyodun başında fark 12 sayıya çıkmasına rağmen Şehmus ve Dessert'le etkili olan Anadolu Efes, oyunda dengeyi kurarak periyodu 63-62 önde bitirdi. Dördüncü periyotta Ömercan, Badzim ve Miles ile çok kritik 3 sayılık isabetler bulan Merkezefendi, yeniden 6 sayı farkla üstünlüğü yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Denizli ekibi, parkeden 87-80 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var