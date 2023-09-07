Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni sezon öncesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını ziyaret etti. Başkan Doğan, "Merkezefendi'den Avrupa kupalarına uzanma hedefimizle, hep birlikte yeni başarılara imza atacağımız yeni sezona hazırız" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, verimli bir kamp dönemi geçiren ve Denizli'ye dönerek antrenmanlarını sürdüren basket takımına ziyarette bulundu. Başkan Doğan, takımın antrenmanını Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve Genel Menajer Evren Yenice ile birlikte izledi. Antrenman sonunda Doğan sahaya inerek, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Baş Antrenörü Zafer Aktaş, teknik kadro ve oyuncular ile bir araya geldi. Kulübün hedeflerini ve çalışmalarını değerlendiren Doğan, takıma başarılar diledi.

Denizli'nin basketbol tutkusunun çok yüksek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, başarılı bir sezon geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Doğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da takımımız yeni sezona disiplinli ve özverili bir şekilde hazırlanıyor. Bizler her zaman takımımızın yanındayız. Hazırlıklarını sürdüren takımımızı ziyaret ederek hem hedeflerimizi konuştuk hem de sohbet ettik. Hemşehrilerimiz de biz de takımımızın Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Oyuncularımız da bu desteği sonuna kadar hissederek azimli, istekli ve başarılı maçlar çıkaracaktır" diye konuştu. - DENİZLİ