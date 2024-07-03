Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

Dün gece oynanan EURO 2024 maçında Avusturya'ya 2 gol atarak takımımızı çeyrek finale çıkaran ve maç sonunda yaptığı bozkurt işaretiyle gündeme gelen Merih Demiral'a Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi saldırdı.

ALMAN BILD'DEN SKANDAL YORUM

Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.

MERİH'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.