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Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

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Almanya'da yayın yapan ünlü Bild gazetesi, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği Avrupa Şampiyonası maçında Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretini "Faşist kurt selamı" şeklinde yorumladı.

Dün gece oynanan EURO 2024 maçında Avusturya'ya 2 gol atarak takımımızı çeyrek finale çıkaran ve maç sonunda yaptığı bozkurt işaretiyle gündeme gelen Merih Demiral'a Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi saldırdı.

Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

ALMAN BILD'DEN SKANDAL YORUM

Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.

MERİH'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (11)

İsmail oruç :

Olumsuz yorum yapanlar Bozkurt işaretinden kimlerin rahatsız olduğuna iyi baksınlar,merihin attığı ikinci goldeki yükselişi,golden sonraki sevinci içindeki aşırı vatan sevgisinin göstergesidir.o sevginin gücü Allahın izniyle milyonları mutlu etti,defansdaki çırpınışıda golleri kadar değerliydi.

99
20
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sade vatandaş:

ne demelerini bekliyordunuz onlar size böyle bir durumda nazi selamı verse ne olacaktı ...olayları taraf tutarak gerçekçi şekilde değerlendiremezsiniz olanları doğruları gerçekleri anlayabilmek için olaylara tarafsız gözle bakmalıyız hatalarımızı yalnışlarımızı bize karşı yapılan haksızlıkları,yalnışları doğru olarak ancak o şekilde anlayabiliriz

38
68
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SUNSET null:

Bize göre milli hislerin yansıması, sorun yok. Ama UEFA'ya şikayet edilmiş, ceza alırsa hiç kabul edilemez. Tam yol kupada giderken yeri ve zamanı değildi.

yanıt9
yanıt11
Nilay Durmaz:

Her şeyi her hareketi siyasi algılamaya gerek yok. Elini kaldirsa başka bir mesaj asker selamı verse başka kurt işareti yapsa başka. Ne var bunda Türk ün yuzlerce yıldır sembolü kurt. Herkes ırkçılık yaparken birşey yok ama kendi ırkının sembol işaretini yapınca rahatsız oluyorlar nedense. Çok ta iyi yapmış helal olsun korkusuz cesur çocukmuş. Gurur duyduk.

yanıt0
yanıt0
Hamit Gündoğdu:

Almanlar haklı çünkü Türkiye'de bile yanlış yorumlara sebep olan bu iseretin gerrcekte siyasi olmayıp ve sadece Türk milletinde masumhane bir selamlaşma işareti olduğunu bilmeyebilir. Veya Türkiye'de istismar edilen bir işareti aklınca oda istismar etme yolunu seçmiş olabilir. İşin gerçeği kullananda kullanmayanda bu masum selamlaşma işaretini yanlış değerlendirmesi de bu duruma sebeptir.

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Ahmet Sahin:

Buna almanların karışmasına ne demeli ?

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yanıt9
Yalniz İnsan:

Haklılar. Ve bir daha milli takım maçını izlemeyeceğim.

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yanıtYanıtla
Tuna:

git barbie izle

yanıt10
yanıt1
Erkan SEZGİN:

Sabuncular mı söylemiş bunu

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3
yanıtYanıtla
Demiryürek:

Adam Türküm diyor türklere ait bir işaret yapıyor bizim milletin nesine batıyor anlamış değilim ırkçılık değil bu milli sembolümüz mhp 50 yıllık işaret binlerce yıllık

3
0
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