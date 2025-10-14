Haberler

Merih Demiral'dan İki Gol, Milli Takımda Gol Sayısını 6'ya Çıkardı

Merih Demiral'dan İki Gol, Milli Takımda Gol Sayısını 6'ya Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta Merih Demiral, attığı 2 golle milli formayla gol sayısını 6'ya yükseltti. Karşılaşma Kocaeli'de gerçekleşti.

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'nde Gürcistan ile oynarken, millilerde Merih Demiral 2 gol attı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi. Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan'ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Müsabakaya 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı sırtından vurarak öldürdü

Sağlık astsubayı, tartıştığı emekli astsubayı öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.