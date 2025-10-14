Merih Demiral'dan İki Gol, Milli Takımda Gol Sayısını 6'ya Çıkardı

Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'nde Gürcistan ile oynarken, millilerde Merih Demiral 2 gol attı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi. Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan'ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Müsabakaya 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. - KOCAELİ