Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral'ın, mevcut kulübü Al Ahli ile yeni bir sözleşme imzalamaya yakın olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli stoperle ilgileniyordu. Ancak Al Ahli'nin, 27 yaşındaki savunmacı ile yeniden sözleşme yapmak için masaya oturduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

  • Merih Demiral, Al Ahli ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.
  • Merih Demiral, Al Ahli'de yıllık 12 milyon euro net maaş alıyor.
  • Merih Demiral, bu sezon Al Ahli formasıyla 14 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Al Ahli'de kalmaya hazırlanıyor. Suudi kulübü, milli stoperle yeni sözleşme için masaya oturdu.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Merih Demiral'ı transfer listesine eklemiş ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başlamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen haberler planları değiştirdi.

AL AHLI SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR

Al Ahli yönetimi, 27 yaşındaki savunmacı ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtilirken, Merih'in yıllık 12 milyon euro net maaş aldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu, Al Ahli formasıyla bu sezon 14 maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Merih Demiral'ın kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atması beklenirken, Fenerbahçe'nin transfer planları da bu hamleyle birlikte değişebilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
