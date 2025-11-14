Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Al Ahli'de kalmaya hazırlanıyor. Suudi kulübü, milli stoperle yeni sözleşme için masaya oturdu.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Merih Demiral'ı transfer listesine eklemiş ve oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başlamıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen haberler planları değiştirdi.

AL AHLI SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR

Al Ahli yönetimi, 27 yaşındaki savunmacı ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtilirken, Merih'in yıllık 12 milyon euro net maaş aldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu, Al Ahli formasıyla bu sezon 14 maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Merih Demiral'ın kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atması beklenirken, Fenerbahçe'nin transfer planları da bu hamleyle birlikte değişebilir.