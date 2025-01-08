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Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgüler

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Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral, Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim hakkında konuştu. Demiral, Terim'in Türkiye ve İtalya'daki başarılarını övdü ve onun rol model olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Merih Demiral, Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuştu.

"HARİKA BİR İNSAN"

Başarılı futbolcu, "Fatih Terim ile iki gün önce konuştuk. O harika bir insan. Türkiye ve İtalya'da yaptıklarıyla harika bir hoca. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Herkes onu rol model olarak görüyor. Al Shabab için burada olmasından dolayı çok mutluyum. Bence Al Shabab ve Suudi futbolu için harika işler yapacak. Yakında görüşeceğiz" dedi.

EURO 2008'de Fatih Terim'i izlediğini söyleyen Merih Demiral, "Orada harika şeyler yaptı. Gerçekten çok iyiydik. 9-10 yaşlarındaydım. Yüzümü kırmızı-beyaza boyadığımı hatırlıyorum. Her şey çok çılgıncaydı. Bu yüzden onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

10 OCAK'TA RAKİP OLACAKLAR

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ile Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecekler.

Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgüler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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