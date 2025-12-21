HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak severler kaymanın tadını çıkarmaya başladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, yeni kış sezonunun başladığını duyurdu. Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından pistlerde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Çelik, kayak merkezinin vatandaşların hizmetine hazır hale getirildiğini söyledi. Yapılan çalışmalar kapsamında pistlerin snowtracklarla ezildiğini ifade eden Çelik, sezonun ilk gününde kayak severleri Mergabütan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını vurgulayan Vali Çelik, "Şu anda Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ndeyiz. 2 bin 700 ile 3 bin 200 rakım arasında yer alan kayak merkezimizde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Pistlerimiz şu an kaymak için son derece uygun. Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz" dedi.

Kayak merkezinde toplamda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 5 ayrı pist bulunduğunu belirten Vali Çelik, en uzun pistin ise 2,5 kilometre olduğunu ifade etti. Tesiste telesiyej, teleski ve yürüyen bant sistemlerinin bulunduğunu kaydeden Çelik; çocuklar, gençler ve kış sporları tutkunları için birçok imkanın sunulduğunu söyledi. Vali Çelik, tüm spor ve doğa tutkunlarını Hakkari'ye davet ederek, "Kristal kar yapısıyla Mergabütan Kayak Merkezi, kayak yapmak için her türlü imkana sahip. Hakkari; huzurun, kış sporlarının ve kayak severlerin merkezi konumundadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından piste inen Vali Ali Çelik, vatandaşların kayak heyecanına ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Vali Çelik, genç sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ