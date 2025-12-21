Haberler

Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Mergabütan Kayak Merkezi'nde, Vali Ali Çelik'in katılımıyla kış sezonu açıldı. Kayak severler için hazırlıkların tamamlandığı tesis, toplamda 10 kilometre uzunluğunda 5 pist sunuyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından Mergabütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak severler kaymanın tadını çıkarmaya başladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, yeni kış sezonunun başladığını duyurdu. Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından pistlerde gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Çelik, kayak merkezinin vatandaşların hizmetine hazır hale getirildiğini söyledi. Yapılan çalışmalar kapsamında pistlerin snowtracklarla ezildiğini ifade eden Çelik, sezonun ilk gününde kayak severleri Mergabütan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını vurgulayan Vali Çelik, "Şu anda Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ndeyiz. 2 bin 700 ile 3 bin 200 rakım arasında yer alan kayak merkezimizde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Pistlerimiz şu an kaymak için son derece uygun. Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz" dedi.

Kayak merkezinde toplamda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda 5 ayrı pist bulunduğunu belirten Vali Çelik, en uzun pistin ise 2,5 kilometre olduğunu ifade etti. Tesiste telesiyej, teleski ve yürüyen bant sistemlerinin bulunduğunu kaydeden Çelik; çocuklar, gençler ve kış sporları tutkunları için birçok imkanın sunulduğunu söyledi. Vali Çelik, tüm spor ve doğa tutkunlarını Hakkari'ye davet ederek, "Kristal kar yapısıyla Mergabütan Kayak Merkezi, kayak yapmak için her türlü imkana sahip. Hakkari; huzurun, kış sporlarının ve kayak severlerin merkezi konumundadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından piste inen Vali Ali Çelik, vatandaşların kayak heyecanına ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Vali Çelik, genç sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
title