Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın Resmi Ulaşım Sponsoru Olmaya Devam Ediyor

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar milli takımları yeni zaferlere taşıyacak. Mercedes-Benz Türk, sosyal fayda çalışmalarında da eğitim, eşitlik, kültür sanat ve sporun yanında olmayı hedefliyor.