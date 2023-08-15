Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın Resmi Ulaşım Sponsoru Olmaya Devam Ediyor
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Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar milli takımları yeni zaferlere taşıyacak. Mercedes-Benz Türk, sosyal fayda çalışmalarında da eğitim, eşitlik, kültür sanat ve sporun yanında olmayı hedefliyor.
Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar #Hentboliçin diyen kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek." denildi.