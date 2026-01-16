Menteşe Anadolu Lisesi, masa tenisinde üçüncü defa il şampiyonu

Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi takımı üst üste 3'üncü il şampiyonluğunu elde etti. 18 okulun katıldığı Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında üst üste 3'üncü kez İl şampiyonluğunu elde eden Menteşe Anadolu Lisesi masa tenisi takımının başarısı okulda büyük coşku yaşattı.

Menteşe Gençlik Merkezi spor salonunda üç gün devam eden müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Menteşe Anadolu Lisesi Şubat ayında Afyon'da yapılacak bölge grup şampiyonasında mücadele edecek.

Beden eğitimi Öğretmeni Ümit Çolakoğlu tarafından maçlara hazırlanan, Metehan Zabir, Ali Eren Ulu Sakarya, Ufuk Deniz, Yiğit Yeniaydın'dan oluşan masa tenisi takımı, 18 takım arasından il şampiyonu olmanın sevincini öğretmenleri ve kendilerini destekleyen arkadaşlarıyla yaşadılar.

Menteşe Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çolakoğlu, "Zor maçlar oynadık. İlk etapta hedefimize ulaştık. Grup maçlarında da ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonasına katılmak istiyoruz" dedi.

Menteşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, il şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, "Okul olarak eğitimde olduğu kadar sosyal aktivitelerde de ön sıralarda yer almak için öğrencilerimize her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Okulumuzu başarıyla temsil ederek ard arda 3. Kez il şampiyonu olan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - MUĞLA