Haberler

Menteşe Anadolu Lisesi, masa tenisinde üçüncü defa il şampiyonu

Menteşe Anadolu Lisesi, masa tenisinde üçüncü defa il şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi takımı, 18 okulun katıldığı İl Birinciliği müsabakalarında üst üste üçüncü kez il şampiyonu oldu. Takım, Şubat ayında Afyon'da yapılacak bölge grup şampiyonasında mücadele edecek.

Menteşe Anadolu Lisesi Masa Tenisi takımı üst üste 3'üncü il şampiyonluğunu elde etti. 18 okulun katıldığı Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında üst üste 3'üncü kez İl şampiyonluğunu elde eden Menteşe Anadolu Lisesi masa tenisi takımının başarısı okulda büyük coşku yaşattı.

Menteşe Gençlik Merkezi spor salonunda üç gün devam eden müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Menteşe Anadolu Lisesi Şubat ayında Afyon'da yapılacak bölge grup şampiyonasında mücadele edecek.

Beden eğitimi Öğretmeni Ümit Çolakoğlu tarafından maçlara hazırlanan, Metehan Zabir, Ali Eren Ulu Sakarya, Ufuk Deniz, Yiğit Yeniaydın'dan oluşan masa tenisi takımı, 18 takım arasından il şampiyonu olmanın sevincini öğretmenleri ve kendilerini destekleyen arkadaşlarıyla yaşadılar.

Menteşe Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çolakoğlu, "Zor maçlar oynadık. İlk etapta hedefimize ulaştık. Grup maçlarında da ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonasına katılmak istiyoruz" dedi.

Menteşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, il şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, "Okul olarak eğitimde olduğu kadar sosyal aktivitelerde de ön sıralarda yer almak için öğrencilerimize her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Okulumuzu başarıyla temsil ederek ard arda 3. Kez il şampiyonu olan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı