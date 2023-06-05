Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mensah, Kayserispor'dan ayrıldı

Mensah, Kayserispor'dan ayrıldı

Spor Haberleri

Kayserispor'da sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce yolların ayrıldığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen'in ardından bugün de Bernard Mensah ile vedalaşıldı. Bu sezon 27 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ermese de tarafların anlaştığı ve Kayserispor'un son maçı olan Sivasspor deplasmanında Mensah'ın yer almayacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Koruyucu Aile Günü Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title