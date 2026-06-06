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Menemen FK'nın genç golcüsü Baran Demiroğlu'na 1. Lig'den talip var

Menemen FK'nın genç golcüsü Baran Demiroğlu'na 1. Lig'den talip var
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2'nci Lig'de Menemen FK'nın genç golcüsü Baran Demiroğlu, 1'inci Lig ekibi Mardin 1969'un transfer gündeminde. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 7 gol, 2 asist kaydetti.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Tire'ye devredilmesi konuşulan Menemen Futbol Kulübü'nün oyuncuları transferde gözde. Sarı-lacivertli ekipte geçen sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken 21 yaşındaki golcü Baran Demiroğlu'na 1'inci Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 talip oldu. Mardin ekibinin Baran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray altyapısında yetişerek geçen sezon başında Sarıyer'den 2 yıllığına Menemen'e transfer olan Baran 28 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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