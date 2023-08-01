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Menemen Futbol Kulübü, Orhan Yıldırım ve İsmail Erdoğan ile anlaştı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen Futbol Kulübü, Almanya 5'inci Lig ekibi CFC Hertha 06'dan Orhan Yıldırım ve Sakaryaspor'dan İsmail Erdoğan ile sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig'de iddialı kadro kuran Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Almanya 5'inci Lig ekibi CFC Hertha 06'dan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Orhan Yıldırım ile sözleşme imzalarken, Sakaryaspor'dan 30 yaşındaki sağ bek Hıfsullah İsmail Erdoğan'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler Orhan Yıldırım transferini, "LFC Berlin altyapısında futbola başlayan ve U18 Milli Takım formamızı da terletmiş Orhan Yıldırım ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Orhan Yıldırım'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" mesajıyla duyurdu.

İsmail Erdoğan'ın ise önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Erdoğan Orhan Yıldırım Sakaryaspor Menemen Spor Haberler

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