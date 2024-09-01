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Menemen Futbol Kulübü İlk Haftayı Galibiyetle Kapattı

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Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezon şampiyonluk hedefiyle oluşturduğu çok iddialı kadro Play-Off'tan eli boş dönen, yaz döneminde birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Futbol Kulübü, buna rağmen lige iyi bir giriş yaptı. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine yıllardır Somaspor'la mütevazi bütçelerle 2'nci Lig'de mücadele eden Burhanettin Basatemür'u getirip transferde nokta hamleler yapan Menemen, ilk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu engelini geçti. Rakibini evinde 45+3'üncü dakikada penaltıdan Mazlum, 47'de Hakkı'nın golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip sezona 3 puanla başlayıp büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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