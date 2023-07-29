Menemen Futbol Kulübü, İbrahim Has ile anlaştı

Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor'dan savunma oyuncusu İbrahim Has ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig'de yönetimi Bilgin Tokul'a devredildikten sonra teknik direktör Cenk Laleci'yi yuvaya döndürerek üst üste flaş transferlerle kadroyu yenileyen Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor'dan savunma oyuncusu İbrahim Has ile de anlaşmaya vardı. Geçen sezon 1'inci Lig'de önce Tuzlaspor, ardından Sakaryaspor formalarını giyen 26 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.