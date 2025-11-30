Menemen Futbol Kulübü Evinde Defansı Zayıf Kaldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü evinde Ankara Demirspor'a tek golle mağlup oldu: 0-1. Maçın 27'nci dakikasında Ankara Demirspor, Hasan Ege'nin golüyle öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı. İkinci yarıda ise iki takımın çabaları gol getirmedi, konuk takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Menemen Futbol Kulübü 19 puanda kalırken, Ankara Demirspor ise 25 puana yükselerek Play-Off yolunda umut tazeledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor