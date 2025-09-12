Haberler

Menemen FK, Yunus Emre Karagöz'ü Transfer Etti

Menemen FK, Yunus Emre Karagöz'ü Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takım, yarın lider Isparta 32 Spor ile karşılaşacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Karagöz'ü renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Kartal Bulvarspor'da forma giyen Yunus Emre ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Teknik direktör Bilal Kısa yönetiminde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Menemen FK yarın 3'te 3 yapan lider Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali bir hayli dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.