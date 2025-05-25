Menemen FK Yeni Sezon Öncesi Kadro Değişikliklerine Gidiyor

Menemen FK Yeni Sezon Öncesi Kadro Değişikliklerine Gidiyor
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Menemen Futbol Kulübü, 2. Lig Play-Off'unda Vanspor'a elenmesinin ardından yeni sezon için hazırlıklara başladı. Sözleşmeleri sona eren Emre Keskin ve Emir Terzi ile yolların ayrılacağı bildirildi.

2'NCİ Lig Play-Off'unda Vanspor'a elenerek 1'inci Lig hayallerini başka bahara erteleyen Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin sözleşmeleri sona erecek 25 yaşındaki Emre Keskin ile 24 yaşındaki sağ bek Emir Terzi ile yolları ayıracağı kaydedildi. Yönetimin iki oyuncu ile kalmaları yönünde bir görüşme yapmadığı ve futbolcuların kulüp bakmaya başladığı ifade edildi. Menemen FK'nın Hollanda'nın Helmond Sport takımından transfer ettiği sağ bek Emir bu sezon 31 karşılaşmada görev yaptı. Emre Keskin ise 26 müsabakada forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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