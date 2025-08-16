Menemen FK Yeni Sezon İçin İki Transfer Gerçekleştirdi

Menemen FK Yeni Sezon İçin İki Transfer Gerçekleştirdi
Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki yeni sezon öncesinde Adana 01 FK'dan sol bek Hakan Özkan ve Kuşadasıspor'dan stoper Batuhan Özduran ile anlaşma sağladı.

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü, transferdeki suskunluğunu bozarak 2 takviye gerçekleştirdi. Kulübü devretme planı rafa kalktıktan sonra sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı, teknik direktörlük görevine de Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil etti. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul, Hakan ile 1, Batuhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hakan Özkan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan Özduran'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."

