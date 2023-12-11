Üye Girişi
Haberler

Menemen FK, Uşakspor'u 4-1 yenerek iç sahadaki kötü performansına son verdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Uşakspor'u 4-1 yenmeyi başaran Menemen Futbol Kulübü hem galibiyet serisi yakaladı hem de iç sahadaki kötü performansına son verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Uşakspor'u 4-1 yenmeyi başaran Menemen Futbol Kulübü hem galibiyet serisi yakaladı hem de iç sahadaki kötü performansına son verdi. Uşakspor karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler evinde 4 maç sonra kazandı. Bu maç öncesinde iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Menemen FK şeytanın bacağını kırdı. Teknik direktör Yılmaz Vural, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Evimizde çok kritik puanlar kaybetmiştik. Bu maçla birlikte talihsizliğimizi de yendik. Şu an Play-Off hattının kapısına dayandık. Devre arasına ilk 6 içinde girmek için çabalayacağız" dedi. Menemen FK, kalan 2 maçta deplasmanda Belediye Derincespor ve evinde Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Menemen Teknik Direktör Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title