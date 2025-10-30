Menemen FK Türkiye Kupası'na Veda Etti
Son 4 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, Muşspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen gol atamamış ve uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye Kupası'na veda etti. Teknik direktör Bilal Kısa, Fethiyespor maçına odaklandıklarını belirtti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'na da veda etti. Ligdeki rakiplerinden Muşspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler 13'üncü dakikada Muşspor'un 10 kişi kalmasıyla önemli avantaj yakaladı. Ancak 90 dakikayı gol atamadan berabere tamamlayan Menemen FK, uzatma dakikalarında topu ağlarında gördü. 97'nci dakikada 1-0 geriye düşen Menemen FK maçı kaybedip elendi. Son 5 resmi maçını kazanamadan bitiren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa hafta sonu evlerinden oynayacakları Fethiyespor maçına odaklandıklarını ve çıkışa geçeceklerini dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor