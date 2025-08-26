Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa: "Yolun Başındayız"

Menemen Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Bilal Kısa, sezonun ilk maçında 4-1'lik galibiyetle başladıklarını ve eksikliklerinin olduğunu belirtti. Kısa, kulüp yapısına uygun transferler yapmayı planladıklarını ifade etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kısa süre önce göreve geldiği Menemen Futbol Kulübü'nde sezonun ilk maçında Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan teknik direktör Bilal Kısa henüz yolun başında olduklarını söyledi. Sezona uzun süre belirsizlik içinde hazırlanıp transfer yapamayan Menemen FK, Başkan Bilgin Tokul kulübü devretmekten vazgeçince teknik heyetini belirleyip hamlelere başlarken, Bilal Kısa maratona iyi başlamanın önemli olduğunu belirtti. Genç teknik adam, "Sezona başlangıçlar önemlidir. Takım ve benim adıma 4-1'lik bir skorla sahadan 3 puanla ayrılmak çok güzel. Ancak eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz ve ileri de daha güçlü rakiplerle karşılaşacağız" dedi.

Bilal Kısa, "Oyuncularımıza kısa sürede onlardan neler istediğimiz anlattık. Onlar da istediklerimizi sahaya yansıttı. Lige iyi başlamak benim ve ekibimiz adına çok önemliydi. Yolun henüz başındayız. Yeni Mersin İY maçı geride kaldı, artık Arnavutköy Belediyespor maçını düşüneceğiz. Başkanımız Bilgin Tokul kulübü devir etmekten vazgeçtikten sonra takıma sahip çıktı. Geçen sezondan önemli oyuncular gitti. Buraya gelirken tüm zorlukları bilerek geldim. Takım içinde eksikliklerimiz var. Başkanımız ve sportif direktörümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Kulübümüzün yapısı yapısına uygun en aç 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

