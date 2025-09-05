Haberler

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa'dan Açıklamalar

Menemen Futbol Kulübü teknik direktörü Bilal Kısa, Arnavutköy Belediyespor maçında aldıkları dersleri değerlendirerek, transfer çalışmaları ve takımın geleceği hakkında bilgiler verdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta gençlerle sahaya çıkan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu yendikten sonra geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Bilal Kısa derslerini aldıklarını söyledi. Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Menemen FK'da Bilal Kısa, "Arnavutköy Belediyespor mücadelesinde kalemizde erken gol gördük. Ancak futbolcularımız oyunsal anlamda iyi mücadele etti. Basit hatalardan kalemizde golleri gördük. Bu maçtan önemli dersler aldık. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Genç ve yeni ekip olarak çok çalışarak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi. Bilal Kısa, transfer için yönetimin temaslarını sürdürdüğünü bildirerek, hücum hattında 8, 10 numara ve kanat oyuncusu almak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
