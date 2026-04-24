Menemen FK sezonu Trabzon'da kapatacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan ve son haftaya 48 puanla 8'inci sırada giren Menemen Futbol Kulübü yarın sezonu Trabzon'da noktalayacak. Sarı-lacivertliler, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta KTC 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Menemen FK gibi hiçbir iddiası kalmayan 1461 Trabzon takımı da topladığı 47 puanla son haftaya 10'uncu basamakta girdi.

