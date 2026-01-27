Haberler

Menemen FK, Isparta'da terleyecek

Menemen FK, Isparta'da terleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off potasına giren Menemen FK, yarın Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Bilal Kısa'nın durumu hakkında kulüpten resmi açıklama yapıldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off potasına yerleşen Menemen Futbol Kulübü hafta içi mesaisinde yarın Isparta 32 Spor'a konuk olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sıralamada 38 puanla 5'inci basamakta yer alan Menemen FK, adı Bursaspor'la anılan ancak transferi gerçekleşmeyen teknik direktör Bilal Kısa konusunda açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Bilal Kısa ile Bursaspor arasında yapılan görüşmelere, öncelikle kulübümüz tarafından izin verilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kulüp yönetimimiz tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde, Menemen Futbol Kulübü'nün sportif hedefleri, genel planlamaları ve menfaatleri ön planda olmak kaydıyla hocamızın görevine devam etmesi yönünde karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası