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Menemen FK, Play-Off'a Kalmayı Garantiledi

Menemen FK, Play-Off'a Kalmayı Garantiledi
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek Play-Off'a katılmayı garantiledi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kalan maçları en iyi şekilde tamamlayacaklarını belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenen Menemen FK, bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi. En yakın rakibi Karacabey Belediyespor'un Elazığspor deplasmanında yenilmesiyle ilk 6 sırayı matematiksel olarak garantileyen sarı-lacivertliler artık Play-Off'a odaklandı. Kalan 2 maçta Karacabey Belediyespor (D) ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Kalan 2 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirten Basatemür, "Oyuncularımı kutluyorum. Sezon başından bu yana üst sıralarda yer aldık. Yarıştan kopmadık. Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak yok ama 1'inci Lig adına umudumuz var. Play-Off mücadelelerinde gerekeni yapıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz ancak işimiz henüz bitmedi" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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