Menemen FK'nın Yükselişi: Bilal Kısa Yönetiminde 3. Sıra

2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Bilal Kısa ile 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 3. sıraya yükseldi. Kısa, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapıyor.

İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 13 puan toplayarak 3'üncü sıraya adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevini yapan Bilal Kısa ile iyi bir çıkış yakaladı. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Ankaraspor gibi Süper Lig kulüplerinde forma giyen ve A Milli Takım formasını da 7 defa terleten Bilal Kısa, teknik adamlığa hızlı bir giriş yaptı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2021 yılında Kayserispor'u çalıştıran Akhisar ve Galatasaray'dan eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışan Kısa, daha sonra Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'da aynı görevleri üstlendi. Hamzaoğlu ile 3 farklı kulüpte çalışma fırsatı bulan 42 yaşındaki Bilal Kısa yaz döneminde Burhanettin Basatemür'ün yerine ligin başlamasına kısa süre kala Menemen FK'nın teknik patronu oldu. Şu ana kadar sarı-lacivertlilerle iyi bir performans ortaya koyan Kısa, takımını üst sıralara taşımayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
