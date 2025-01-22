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Menemen FK'nın Yeni Transferi Hızla Öne Çıkıyor

Menemen FK'nın Yeni Transferi Hızla Öne Çıkıyor
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Menemen FK'nın yeni kiralık oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu, çıktığı ilk maçta gol atarak teknik heyeti mutlu etti. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Menemen FK'nın yeni transferi Altar Han Hidayetoğlu, çıktığı ilk maç olan Yeni Mersin İdman Yurdu müsabakasında skor üretince teknik heyeti mutlu etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da Altar Han Hidayetoğlu sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Altar Han, ikinci devrenin ilk maçı olan Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, mücadelenin 7. dakikasında rakip fileleri havalandırarak hem takımının ilk golünü attı hem de sarı-lacivertli formayla iyi bir başlangıca imza atmış oldu. 90 dakika sahada kalan genç oyuncunun performansı ise teknik heyeti mutlu etti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün de Altar Han'ı diğer maçlarda da ilk 11'in değişilmez ismi yapması bekleniyor.

162 maçta 52 gol attı

Altınordu altyapısından çıkan 23 yaşındaki Altar Han Hidayetoğlu, Niğde Anadolu FK, Isparta 32 Spor, Düzcespor ve Esenler Erokspor kulüplerinde forma giydi. Başarılı hücum oyuncusu, profesyonel kariyerinde 162 müsabakaya çıkarken bu süreçte de 52 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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