Menemen FK'da Seçim Can Koç Muşspor'a imzayı attı
Menemen FK'nın en skorer oyuncusu Seçim Can Koç, Muşspor ile sözleşme imzalayarak transfer oldu. Ayrıca Menemen FK'da ceza alan teknik direktör Ahmet Kartal'ın sözleşmesi feshedildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde ilk yarıda attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Seçim Can Koç, resmen Muşspor'a transfer oldu. Menemen FK ile aynı grupta yer alan Muşspor'la sözleşme imzalayan 28 yaşındaki golcü geçen sezondan bu yana sarı-lacivertli formayı giyiyordu. Seçim Can'ı bonservis geliriyle Muş'a satan Menemen FK'da bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ahmet Kartal'ın da sözleşmesi feshedildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde futbol akademi teknik sorumluluğuna Mehmet Emin Yılmaz getirildi.

