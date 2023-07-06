Menemen FK, Mehmet Alp Kurt'u transfer etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan Mehmet Alp Kurt'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, kulüpteki devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan Mehmet Alp Kurt'u renklerine bağladı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen, geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzadık" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Mehmet Alp Menemen Spor Haberler